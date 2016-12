Καινοτόμες Ψηφιακές Υπηρεσίες αναζητά το Αεροδρόμιο της Αθήνας

The Digital Gate: Ένας διαγωνισμός-πρόσκληση για καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές από το αεροδρόμιο της Αθήνας! Πρόκειται για ένα εγχείρημα που στοχεύει να δώσει σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων υπηρεσιών, βοηθώντας τους παράλληλα στην ανάπτυξη εφαρμογών και νέων ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με δυνατότητα εφαρμογής στο χώρο του αεροδρομίου.





Οι συμμετέχοντες μπορούν να βασιστούν σε μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα (ταξιδιώτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, αεροπορικές εταιρίες, καταστήματα κλπ).Οι ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού, θα υποστηριχθούν από οργανωτικής και τεχνικής πλευράς στην υλοποίηση των προτάσεών τους, στο πλαίσιο του Athens Center for Entrepreneurship and Innovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και θα τους παρασχεθούν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής που υποστηρίζουν το πρόγραμμα (Cisco, IBM, Microsoft, SAP, SITA, Unisystems). Παράλληλα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα επιλέξει ποιές από αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν στο πραγματικό περιβάλλον.Στη Φάση Α οι συμμετέχουσες ομάδες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την ιδέα τους (750 – 1500 λέξεις) και να παρουσιάσουν σύντομα την ομάδα τους μέχρι τις 30.06.2015.Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τονμε την Επιστημονική Υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν,, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Δείτε ενδιαφέρουσες σύγχρονες πρακτικές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στις 26.05.2015 από στελέχη των επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τον διαγωνισμό.Διαβάστε περισσότερα στο The Digital Gate - την επίσημη σελίδα τουγια το