Sweet Charity στο θέατρο Badminton

Το αριστούργημα του μίστερ μιούζικαλ Μπομπ Φόσι, δημιουργού του Σικάγο, Καμπαρέ αλλά και του Άλ δατ τζάζ, έρχεται στην Αθήνα! Σουίτ Τσάριτι!

Γνωρίστε τη δεσποινίδα Hope Charity Valentine: χορεύτρια σε καμπαρέ, ονειροπόλα, αθεράπευτα αισιόδοξη και… μονίμως άτυχη στον έρωτα. Το Sweet Charity, το θρυλικό μιούζικαλ του Bob Fosse, έρχεται από τις 16 Μαρτίου στο Badminton σε μια φαντασμαγορική παραγωγή μ’ ένα all star ελληνικό καστ, σε σκηνοθεσία του Chet Walker!

Sweet Charity

Θέατρο Badminton από τις 16 Μαρτίου

Στο ρόλο της Charity η Σμαράγδα Καρύδη

Στον 50μελή θίασο πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):

Νίκος Αρβανίτης - Σταύρος Ζαλμάς - Μέμος Μπεγνής - Νάντια Μπουλέ - Ντορέττα Παπαδημητρίου - Ιβάν Σβιτάιλο - Shaya

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Το αριστούργημα του Mr. Musical Bob Fosse (Chicago, Cabaret, All That Jazz) έρχεται στην Αθήνα!Εκρηκτικό, ξεκαρδιστικό, διαποτισμένο από τη ρομαντική ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης, το Sweet Charity αφηγείται τις ερωτικές περιπέτειες της καλοκάγαθης χορεύτριας-taxi girl Charity. «Taxi Girls» ονόμαζαν στην Αμερική τις κοπέλες, τις οποίες προσλάμβαναν οι άνδρες-θαμώνες των κλαμπ για να τους συνοδέψουν σε ένα χορό. Η Charity αναζητά μανιωδώς την αληθινή αγάπη, αλλά σκοντάφτει από τον έναν λάθος εραστή στον άλλο.Το κείμενο της παράστασης, ευρηματικό και στακάτο, έγραψε ο Neil Simon με βάση τις Νύχτες της Καμπίρια του Federico Fellini, ενώ η μουσική είναι του Cy Coleman και περιλαμβάνει κλασικά, αλησμόνητα τραγούδια – μεταξύ άλλων τα «Big Spender», «There’s Gotta Be Something Better Than This», «Rhythm Of Life» και «I’m a Brass Band».Ένα από τα κορυφαία μιούζικαλ στην ιστορία του Broadway, το Sweet Charity ανέβηκε για πρώτη φορά στο Palace Theater το 1965 με πρωταγωνίστρια τη σύντροφο του Bob Fosse Gwen Verdon. Έκανε 608 παραστάσεις, ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς και συγκεντρώνοντας εννέα υποψηφιότητες για Tony, από τις οποίες απέσπασε το Tony καλύτερης χορογραφίας, καθώς και το Outer Critics Circle Award για την καλύτερη παράσταση. Το μιούζικαλ αναβίωσε στο Broadway το 1986 με την Debbie Allen στον ομώνυμο ρόλο, προσθέτοντας στη συλλογή του άλλα πέντε Tony κι ένα Drama Desk Award!Το Sweet Charity ανεβαίνει σε μια λαμπερή παραγωγή του Badminton, εφάμιλλη των αντίστοιχων του Broadway και του West End.Τον κεντρικό ρόλο της Charity αναλαμβάνει η Σμαράγδα Καρύδη, με συμπρωταγωνιστές (αλφαβητικά) τους Νίκο Αρβανίτη (στο ρόλο του Herman), Σταύρο Ζαλμά (Vittorio Vidal), Μέμο Μπεγνή (Oscar), Νάντια Μπουλέ (Helene), Ντορέττα Παπαδημητρίου (Nickie Pignatelli), Ιβάν Σβιτάιλο (Big Daddy). Μαζί τους παίζουν και τραγουδούν η Shaya, η Idra Kayne, ο Δημήτρης Γαλάνης κι ένας μεγάλος θίασος ηθοποιών, χορευτών και μουσικών.Το κείμενο απέδωσαν με πολύ κέφι στα ελληνικά ο Γιώργος Καπουτζίδης με τον Σταμάτη Πατρώνη, την ελληνική εκδοχή των στίχων επιμελήθηκε ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, τα σκηνικά ο Γιώργος Πάτσας, τα κοστούμια η Τότα Πρίτσα, τους φωτισμούς η Ελευθερία Ντεκώ και τη μουσική διεύθυνση ο Αλέξιος Πρίφτης.Για την παραγωγή του Badminton, τη σκηνοθεσία και την αναβίωση της θρυλικής χορογραφίας του Fosse αναλαμβάνει ο κορυφαίος χορογράφος, τιμημένος με βραβείο Tony, Chet Walker.Ο Walker υπήρξε μαθητής του Fosse και χόρεψε σε τέσσερα μιούζικαλ του μέντορά του, ενώ είναι ο ιθύνων νους πίσω από το περίφημο μιούζικαλ Fosse (1999), που προτάθηκε για εννέα Tony και βραβεύτηκε με τέσσερα!Από τις 16 Μαρτίου, το Sweet Charity φέρνει την πιο αισιόδοξη, αστραφτερή, ακαταμάχητη όψη της Νέας Υόρκης στην Αθήνα!Το Sweet Charity αποτελεί τομή για το μουσικό θέατρο, καθώς οι πνευματώδεις διάλογοι, οι δουλεμένοι χαρακτήρεςκαι η σκηνοθεσία το καθιστούν ένα μιούζικαλ-γέφυρα ανάμεσα στη χρυσή εποχή των Rodgers και Hammerstein και στη μοντέρνα περίοδο των Lloyd Webber και Sondheim.Αυτή η «ιδανική ισορροπία» οφείλεται στο ταλέντο του Bob Fosse, του φυσικού διαδόχου του Fred Astaire, του ανθρώπου που όρισε το αμερικανικό μιούζικαλ από τα μέσα του ’50 ως τον θάνατό του το 1987, σε βαθμό που οι συνάδελφοί του τον βάφτισαν «Mr. Musical».Χαρισματικός χορογράφος, σεναριογράφος, σκηνοθέτης ιστορικών μιούζικαλ (Sweet Charity, Chicago, Pippin) και κινηματογραφικών ταινιών που αποθεώθηκαν από την κριτική (Cabaret, All That Jazz ελληνικός τίτλος Η παράσταση αρχίζει ), ο Fosse τιμήθηκε για τις χορογραφίες του με οκτώ βραβεία Tony –περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο–, ένα Tony σκηνοθεσίας αλλά και με Όσκαρ σκηνοθεσίας για το Cabaret, ενώ οι ταινίες του απέσπασαν πολλά Όσκαρ και τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών (Η παράσταση αρχίζει).Μάλιστα, στην πρώτη του σκηνοθεσία στον κινηματογράφο, ο Fosse διασκεύασε το Sweet Charity για τη μεγάλη οθόνη (1969) σε μια κλασική ταινία με τη Shirley MacLaine και τον Sammy Davis Jr., που κόστισε 20 εκατομμύρια δολάρια και ήταν ένα από τα ακριβότερα φιλμ της εποχής του.Το Sweet Charity έρχεται σε μια μεγάλη παραγωγή του Badminton που υπογράφει ο πολυβραβευμένος Chet Walker.Μαθητής και συνεργάτης του Fosse, ο Walker είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους Αμερικανούς χορογράφους.Στη μακρά καριέρα του – ξεκίνησε ως χορευτής στα δεκάξι του – έχει σκηνοθετήσει σημαντικά μιούζικαλ στο Broadway και σ’ όλο τον κόσμο, αποσπώντας πολλές διακρίσεις. Κορυφαία στιγμή υπήρξε το μαγευτικό Fosse (1999), του οποίου ήταν ο δημιουργός.Το Fosse, ένας φόρος τιμής στον μέντορά του, αγαπήθηκε όσα λίγα μιούζικαλ την τελευταία εικοσαετία σαρώνοντας στα Tony και κερδίζοντας επιπλέον το Outer Critics Circle Award και το Toronto Theater Alliance Award για καλύτερη χορογραφία. Μάλιστα, το Fosse the Musical είχαμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε και στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2004 στο Θέατρο Λυκαβηττού –ήταν η πρώτη φορά που το μιούζικαλ παρουσιάστηκε σε ανοιχτό χώρο.Ο Chet Walker, ο οποίος για την παράσταση του Badminton χορογραφεί και σκηνοθετεί το Sweet Charity πιστός στο πνεύμα του Bob Fosse, είναι επίσης διευθυντής στο Jazz/Musical Theatre Dance Program της Ακαδημίας Jacob’s Pillow, της «χορευτικής καρδιάς των ΗΠΑ και πιθανότατα του κόσμου», σύμφωνα με τους New York Times.H ADaM Productions και αργότερα το Θέατρο Badminton σε συνεργασία με τo Jacob’s Pillow και τον Chet Walker, διοργάνωσε για μία δεκαετία τα σεμινάρια του Jacob’s Pillow στην Αθήνα. Από τα σεμινάρια αυτά 35 περίπου Έλληνες καλλιτέχνες πήραν υποτροφία για να παρακολουθήσουν τη Σχολή του Jacob’s Pillow στη Μασαχουσέτη.Το Sweet Charity ανέβηκε άλλες τρεις φορές στη χώρα μας και καταχειροκροτήθηκε από τους Έλληνες θεατές.Η πρώτη φορά ήταν από την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1975 στο θέατρο Αλίκη με τίτλο Καμπίρια, με συμπρωταγωνιστές τον Χρήστο Πολίτη και τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Η επιτυχία ήταν τέτοια, που η παράσταση επαναλήφθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα, με παρτενέρ τής Αλίκης αυτή τη φορά τούς Δάνη Κατρανίδη και Τάκη Χρυσικάκο. Ανάλογη απήχηση είχε και το τρίτο ανέβασμα το 1993 στο Θέατρο Παρκ, με τη Σμαρούλα Γιούλη στον ρόλο της Charity και συμπρωταγωνιστή και πάλι τον Χρήστο Πολίτη μαζί με τον Θάνο Καληώρα.