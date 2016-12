- HotStation.gr Βοήθεια Αναζήτηση Ομάδες Χρηστών Προφίλ Σύνδεση TOP-20

Mέλος από: Feb 11, 2006

Μηνύματα: 118

Στάλθηκε: Παρασκευή 11 Μαρ 2016, 21:18 GMT Τίτλος Μηνύματος: O Γιάννης Λεκόπουλος στο 'ΊΛΙΟΝ PLUS'' ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

‘’ΙΛΙΟΝ PLUS’’







Ο Γιάννης Λεκόπουλος με την αισθαντική φωνή στο έντεχνο – λαϊκό τραγούδι, έχει ξεχωρίσει για το πολύπλευρο ερμηνευτικό του ταλέντο και τη δυνατή σκηνική του παρουσία. Παρέα με την τετραμελή του ορχήστρα παρουσιάζει δυο κύκλους τραγουδιών που άντεξαν στο χρόνο, με πολιτικό στίχο και ενίοτε ερωτικό. Διαχρονικά τραγούδια των Μ.Χατζιδάκι, Μ.Θεοδωράκη, Μ.Λοΐζου, Θ.Μικρούτσικου, Στ.Κραουνάκη, Σ.Μάλαμα, Β.Τσιτσάνη, Απ.Καλδάρα και Χρ. Νικολόπουλο.



Επίσης θα ακουστούν τραγούδια από τη συμμετοχή του στη δισκογραφία: «Φυγή», «Επήγα» ,«Ψυχή μου αλάνι», «'Όλα του κόσμου τα αντίο» κ.α.

Με αυτή την παράσταση υπόσχονται να χαρίσουν στους θεατές ένα ξεχωριστό ψυχαγωγικό πρόγραμμα.



Μαζί του οι:

-Πάνος Κοσμίδης- Πιάνο, Καλλιτεχνική επιμέλεια

-Eυγένιος Αναστασιάδης- Πνευστά

-Γιώργος Βαρτσάκης- Κιθάρα, φωνή

-Γιώργος Φακαλής-Μπουζούκι, φωνή



Ώρα προσέλευσης : 20.30



Γενική είσοδος : 6 Ευρώ



ΙΛΙΟΝ PLUS : Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, Κέντρο / Tηλ κρατήσεων: 2108824383 / Αθήνα



Ο Γιάννης Λεκόπουλος είναι μια δραματική βαρύτονη φωνή με ‘’ενσταντανέ’’ και συναισθηματισμό στο έντεχνο – λαϊκό τραγούδι. Έχει ξεχωρίσει για το πολύπλευρο ερμηνευτικό του ταλέντο και τη δυνατή σκηνική του παρουσία. Έχει μέχρι στιγμής στο ενεργητικό του συνεργασίες με καθιερωμένους καλλιτέχνες όπως οι Mαρία Φαραντούρη, Γιώργος Σταυριανός, Νότης Μαυρουδής, Λάκης Παππάς, Γιώργος Ζωγράφος, Βούλα Σαββίδη, Βασίλης Λέκκας, Καλλιόπη Βέττα, Dilek Koç, Αρετή Κετιμέ, Λιζέτα Καλημέρη, Δώρος Δημοσθένους, Σοφία Εμφιετζή, Λήδα Χαλκιαδάκη, Soul Destiny είτε στη δισκογραφία, είτε σε μουσικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους.





http://youtube.com/watch?v=h9hPIjwUGis



https://www.youtube.com/watch?v=u2jslfMyhY4



https://www.youtube.com/watch?v=IdNQCn5G8_g



