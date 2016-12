- HotStation.gr Βοήθεια Αναζήτηση Ομάδες Χρηστών Προφίλ Σύνδεση TOP-20

O Γιάννης Λεκόπουλος στο cafe bar Έντεχνον Σάββατο 26 /12



Forums -> Εμφανίσεις, Συναυλίες, Δισκογραφία



Προηγούμενο Θέμα :: Επόμενο Θέμα Συγγραφέας Μήνυμα giannissalonika









Mέλος από: Feb 11, 2006

Μηνύματα: 118

Παλιά καραβάναMέλος από: Feb 11, 2006Μηνύματα: 118

Στάλθηκε: Δευτέρα 21 Δεκ 2015, 17:17 GMT Τίτλος Μηνύματος: O Γιάννης Λεκόπουλος στο cafe bar Έντεχνον Σάββατο 26 /12 O Γιάννης Λεκόπουλος στο cafe bar Έντεχνον

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015



Καλεσμένος της βραδιάς ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος









Ο Γιάννης Λεκόπουλος, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου σε ένα ζεστό και αγαπημένο χώρο, στο cafι- bar Έντεχνον υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσικές αποχρώσεις. Με την μοναδική ερμηνεία του και μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς του θα παρουσιάσουν τραγούδια αγαπημένων μας συνθετών όπως Μ.Χατζιδάκι, Μ.Θεοδωράκη, Β.Τσιτσάνη, Απ.Καλδάρα, Μ.Λοΐζου, Στ.Κουγιουμτζή, Γ.Σπανού, Θ.Μικρούτσικου, Στ.Κραουνάκη καθώς και τραγούδια από τη δισκογραφία του.Καλεσμένος της βραδιάς ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τις μελωδίες του από τους δίσκους "Φυγή" και "Εννέα κρυμμένα τραγούδια".



Mαζί τους

- Πάνος Κοσμίδης : Πιάνο- καλλιτεχνική επιμέλεια

- Γιώργος Φακαλής : κιθάρα-μπουζούκι

- Eυγένιος Αναστασιάδης : Πνευστά





Cafe-bar ΄΄ Έντεχνον ΄΄ : Ι.Δέλλιου 4 , τηλ.κρατήσεων :2310 280553 / Θεσσαλονίκη





Βιογραφικά:



Ο Γιάννης Λεκόπουλος είναι μια δραματική βαρύτονη φωνή με ‘’ενσταντανέ’’ και συναισθηματισμό στο έντεχνο – λαϊκό τραγούδι. Έχει ξεχωρίσει για το πολύπλευρο ερμηνευτικό του ταλέντο και τη δυνατή σκηνική του παρουσία. Έχει μέχρι στιγμής στο ενεργητικό του συνεργασίες με καθιερωμένους καλλιτέχνες είτε στη δισκογραφία, είτε σε μουσικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους όπως οι Mαρία Φαραντούρη, Γιώργος Σταυριανός, Κώστας Τριπολίτης, Λάκης Παππάς , Γιώργος Ζωγράφος, Βούλα Σαββίδη, Βασίλης Λέκκας, Καλλιόπη Βέττα , Dilek Koη, Αρετή Κετιμέ, Λιζέτα Καλημέρη , Δώρος Δημοσθένους , Σοφία Εμφιετζή, Λήδα Χαλκιαδάκη, Μανώλης Χατζημανώλης, Χρυσόστομος Σταμούλης, Κώστας Πρατσινάκης, Mάρθα Μεναχέμ,Μιχάλης Ανδρονίκου,Νίκος Πιτλόγλου,Γιώργος Καγιαλίκος, Φώτης Λαζίδης ,Soul Destiny,Νίκος Πανδής,Σταύρος Σταυρίδης κ.α





Ο Γιώργος Καγιαλίκος είναι συνθέτης και στιχουργός.

Σπούδασε πιάνο και Ανώτερα Θεωρητικά ενώ παράλληλα με τις κλασσικές σπουδές ασχολήθηκε με το τραγούδι και την μελοποίηση. To καλοκαίρι του 2010 με την ενθάρρυνση του Νίκου Κυπουργού κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Εννέα Κρυμμένα Τραγούδια» (Orion Music) με την συμμετοχή της Έλλης Πασπαλά. Το 2012 μελοποίησε, ερμήνευσε και ηχογράφησε μια σειρά ποιημάτων του Νικηφόρου Βρεττάκου στην συλλογή «Το Βάθος του Κόσμου» από την οποία το ποίημα «Ολονυχτία» διακρίθηκε στον Α΄ Διαγωνισμό Μελοποιημένης Ποίησης που διοργάνωσαν τα περιοδικά Μετρονόμος, MusicΗeaven και Ποιείν. Τον Νοέμβριο του 2014 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος η δεύτερη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Φυγή» με ερμηνευτές τη Μαρία Φαραντούρη, τον Δώρο Δημοσθένους, τον Γιάννη Λεκόπουλο, τη Λίλιαν Τσατσαρώνη και τον ίδιο. Τον Ιούλιο του 2015, μελοποίησε και ηχογράφησε το τραγούδι "Έλα κόρη μου έλα μάτια μου" με την ερμηνεία της Γιοβάννας, σε στίχους της ίδιας.





https://www.youtube.com/watch?v=IdNQCn5G8_g



https://www.youtube.com/watch?v=ErESDajzZNk Ο Γιάννης Λεκόπουλος, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου σε ένα ζεστό και αγαπημένο χώρο, στο cafι- bar Έντεχνον υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσικές αποχρώσεις. Με την μοναδική ερμηνεία του και μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς του θα παρουσιάσουν τραγούδια αγαπημένων μας συνθετών όπως Μ.Χατζιδάκι, Μ.Θεοδωράκη, Β.Τσιτσάνη, Απ.Καλδάρα, Μ.Λοΐζου, Στ.Κουγιουμτζή, Γ.Σπανού, Θ.Μικρούτσικου, Στ.Κραουνάκη καθώς και τραγούδια από τη δισκογραφία του.Καλεσμένος της βραδιάς ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τις μελωδίες του από τους δίσκους "Φυγή" και "Εννέα κρυμμένα τραγούδια".Mαζί τους: Πιάνο- καλλιτεχνική επιμέλεια: κιθάρα-μπουζούκι: ΠνευστάCafe-bar ΄΄ Έντεχνον ΄΄ : Ι.Δέλλιου 4 , τηλ.κρατήσεων :2310 280553 / ΘεσσαλονίκηΒιογραφικά:είναι μια δραματική βαρύτονη φωνή με ‘’ενσταντανέ’’ και συναισθηματισμό στο έντεχνο – λαϊκό τραγούδι. Έχει ξεχωρίσει για το πολύπλευρο ερμηνευτικό του ταλέντο και τη δυνατή σκηνική του παρουσία. Έχει μέχρι στιγμής στο ενεργητικό του συνεργασίες με καθιερωμένους καλλιτέχνες είτε στη δισκογραφία, είτε σε μουσικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους όπως οι Mαρία Φαραντούρη, Γιώργος Σταυριανός, Κώστας Τριπολίτης, Λάκης Παππάς , Γιώργος Ζωγράφος, Βούλα Σαββίδη, Βασίλης Λέκκας, Καλλιόπη Βέττα , Dilek Koη, Αρετή Κετιμέ, Λιζέτα Καλημέρη , Δώρος Δημοσθένους , Σοφία Εμφιετζή, Λήδα Χαλκιαδάκη, Μανώλης Χατζημανώλης, Χρυσόστομος Σταμούλης, Κώστας Πρατσινάκης, Mάρθα Μεναχέμ,Μιχάλης Ανδρονίκου,Νίκος Πιτλόγλου,Γιώργος Καγιαλίκος, Φώτης Λαζίδης ,Soul Destiny,Νίκος Πανδής,Σταύρος Σταυρίδης κ.αείναι συνθέτης και στιχουργός.Σπούδασε πιάνο και Ανώτερα Θεωρητικά ενώ παράλληλα με τις κλασσικές σπουδές ασχολήθηκε με το τραγούδι και την μελοποίηση. To καλοκαίρι του 2010 με την ενθάρρυνση του Νίκου Κυπουργού κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Εννέα Κρυμμένα Τραγούδια» (Orion Music) με την συμμετοχή της Έλλης Πασπαλά. Το 2012 μελοποίησε, ερμήνευσε και ηχογράφησε μια σειρά ποιημάτων του Νικηφόρου Βρεττάκου στην συλλογή «Το Βάθος του Κόσμου» από την οποία το ποίημα «Ολονυχτία» διακρίθηκε στον Α΄ Διαγωνισμό Μελοποιημένης Ποίησης που διοργάνωσαν τα περιοδικά Μετρονόμος, MusicΗeaven και Ποιείν. Τον Νοέμβριο του 2014 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος η δεύτερη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Φυγή» με ερμηνευτές τη Μαρία Φαραντούρη, τον Δώρο Δημοσθένους, τον Γιάννη Λεκόπουλο, τη Λίλιαν Τσατσαρώνη και τον ίδιο. Τον Ιούλιο του 2015, μελοποίησε και ηχογράφησε το τραγούδι "Έλα κόρη μου έλα μάτια μου" με την ερμηνεία της Γιοβάννας, σε στίχους της ίδιας. Επιστροφή Εμφάνιση των μηνυμάτων για διάστημα: Ολα τα Μηνύματα 1 μέρα 7 μέρες 2 εβδομάδες 1 μήνα 3 μήνες 6 μήνες 1 χρόνο τα παλαιότερα πρώτα Τα νεότερα πρώτα Forums -> Εμφανίσεις, Συναυλίες, Δισκογραφία All times are GMT + 3 Hours

Σελίδα 1 από 1



Πλοήγηση σε: Επιλέξτε ένα forum General - Γενικά ---------------- Γενική συζήτηση Σχέσεις & Άνθρωποι Ανέκδοτα - Funnies Λογοτεχνική Γωνιά Αθλητικά Internet - Διαδίκτυο Αυτοκίνητα-μηχανές Music - Μουσική ---------------- Ελληνική Μουσική (Greek Music) Ξένη Μουσική (Foreign Music) Τίτλοι & Στίχοι Τραγουδιών Μουσική - Γενικά Εμφανίσεις, Συναυλίες, Δισκογραφία TV, Radio & Cinema ---------------- Ραδιόφωνο Λοιπά τηλεοπτικά Cinema - DVD - Θέατρο Talent & Reality shows Εκπομπές HotStation.gr ---------------- Εκπομπές - HotStation Goes Urban Εκπομπές - Hip Hop Legacy Εκπομπές - Melody Breaker Εκπομπές - Decline & Fall Εκπομπές - Insomnia Wired Εκπομπές - The ZAS show Εκπομπές - HotBreak Εκπομπές - Rocking Nights HotStation.gr ---------------- Αφιερώσεις - Song Requests Forum Νέες Υπηρεσίες - New Services Προβλήματα - Report Problems Αγγελίες - Classifieds ---------------- Πωλήσεις - For Sale Αγορές - To buy ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να ξεκινήσετε ένα νέο θέμα σε αυτό το forum

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να απαντήσετε σε μηνύματα αυτού του forum

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να αλλάξετε τα μηνύματα σας σε αυτό το forum

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να διαγράψετε τα μηνύματα σας από το forum

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να ψηφίσετε σε δημοψηφίσματα σε αυτό το forum

Forums ©