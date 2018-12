Happy Mondays DJ set & Live PA

Ο τραγουδιστής και ηγέτης των Happy Mondays, των θρυλικών πρωτοπόρων του κινήματος του Madchester, Shaun Ryder, μαζί με τον Kav, το νέο κιθαρίστα της μπάντας και παράλληλα μέλος των Sonic Audio και διοργανωτή των περίφημων Get Loaded nights στο Λονδίνο, αναλαμβάνουν τα decks του Gagarin για να ξεσηκώσουν όλους τους πιστούς της Britpop / indie / dance σκηνής με ένα ξέφρενο χορευτικό set που θα περιλαμβάνει παλιά και νέα κομμάτια, “χρωματισμένα” από τις, από μικροφώνου, ζωντανές παρεμβάσεις του Shaun!

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου. Το τελευταίο event του Gagarin 205 Live Music Space για το 2005 θα είναι το μεγαλύτερο party των Χριστουγέννων!

Οι αξέχαστοι ήχοι του Madchester στον απόλυτο συνδυασμό με τη μουσική του σήμερα! Από τους Mondays, τους Stone Roses και τους James, μέχρι τους Franz Ferdinand, τους Arctic Monkeys, τους Rakes και πολλούς άλλους ακόμα για όσους αντέξουν το χορό μέχρι το πρωί!



Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 23.00, με τη Sunny Μπαλτζή στα decks, και εισιτήρια προπωλούνται, προς 15 ευρώ.





Τέλη δεκαετίας ΄80, αρχές ΄90. Η πόλη του Manchester αποτελεί το επίκεντρο του σημαντικότερου ίσως - τουλάχιστον από την άποψη της απήχησης που είχε, τόσο σε καθαρά μουσικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, σε ολόκληρη τη Βρετανία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο - ρεύματος που ξεπήδησε από αυτή τη χώρα τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Δεκάδες συγκροτήματα από την ευρύτερη περιοχή (Inspiral Carpets, Soup Dragons, Charlatans, Flowered Up και πολλά άλλα) κατακτούν τα charts, μονοπωλόντας το ενδιαφέρον κοινού και τύπου. Όμως ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο που αποτελούν τους βασικούς πόλους γύρω από τους οποίους στηρίχτηκε η άνθηση του όλου “κινήματος”. Πρόκειται για τους Stone Roses και τους Happy Mondays.