27 χρόνια Decadence - Το πρόγραμμα της εβδομάδας

Το club Decadence εδώ και 27 χρόνια έχει μια δυναμική παρουσία στη νυχτερινή (μεταμεσονύχτια και πολλές φορές και πρωινή) διασκέδαση της Αθήνας. Διοργανώνοντας πετυχημένα events, πάντα με κάποιο θέμα (ή πολλές φορές ανάθεμα) έχει καταφέρει να συσπειρώσει πολλούς φίλους (και άσπονδους εχθρούς). Σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα των βραδιών του για τις επόμενες μέρες!

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

PULP vs SUEDE PARTY

Στα πλατό του club Decadence ο dj Disappearer με alternative και indie επιλογές.





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

KΑΡΠΟΥΖΙ- NIGHT

Το πετυχημένο κύπελλο καρπούζι που καθιέρωσε πέρυσι ο Ντάριο Στεφάνου περιφέρεται στην αμμουδιά Decadence γεμάτο Cuervo. Πίνετε και ψηφίζετε αν είστε υπέρ ή κατά του Ευρωπαϊκού Συντάγματος! Στα πλατό ο dj Sevek



DOWN DECADENCE



2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ DECADENCE

(deca)DANCE CONTEST!!!!!!

+

ΒΙΚΙΝΙ NIGHT

Η Ομάδα Chicks With Dicks μετά την απρόσμενη επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, επαναλαμβάνει το event και σας προσκαλεί στο δεύτερο διαγωνισμό χoρού του Club DecadAnce. Φορέστε το μπικίνι σας και ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί σπλιτς σπλατς στην παραλία δωματίου του Summer Decadence!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην ξεχάσετε τα κουβαδάκια σας και τα μπρατσάκια!!!



ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Σάββατο 9 Ιουλίου, ο dj Sevek υποδέχεται τον Μάκη Παπασημακόπουλο στα ιστορικά πλατό του Club Decadence. Ο παραγωγός του RED FM, Dj πολλών αθηναικών εναλλακτικών clubs και μέλος των ΄΄STEREO SHORTCUΤS΄΄, θα πραγματοποιήσει ένα ανατρεπτικό dj set.



DOWN DECADENCE

60’s NIGHT

με τον Βαγγέλη Καββαδία





ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ JAMES DEAN



ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

A TRIBUTE TO 60’s

Η ομάδα "Baby is on Fire" στην πρώτη της εμφάνιση συστήνεται με ένα εκρηκτικό σετ φόρο τιμής στα 60's.Τα Rhythm n' Blues ,η Pop,το Doo Wop,και η Surf θα αποθεωθούν,ενω Mods and Rockers (DC5,The Kinks,The Rolling Stones,The who etc.)θα συναντήσουν τα πιο 60'ς συγκροτήματα των τελευταίων ετών (Jet,Ceasar's Palace, Hives etc.).



ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

27 ΧΡΟΝΙΑ CLUB DECADENCE

27 ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ CLUBS



Το Club Decadence γιορτάζει τα 27 χρόνια παρουσίας - πρωτοπορίας στο χώρο των αθηναϊκών alternative clubs, θυμάται τις καλύτερες στιγμές του και σας καλεί να το γιορτάσουμε όλοι μαζί! Μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία του club και στα groups που το τίμησαν με την παρουσία τους.

Στα πλατό ο dj Sevek (πρόεδρος του Decadence) και μερικοί από τους χίλιους djs που τα ταλαιπώρησαν τα τελευταία 27 χρόνια.



ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ DECADENCE



Στη διάρκεια της βραδυάς θα γίνει πλειστηριασμός με αντικείμενα του Decadence και θα κυκλοφορήσει αναμνηστικό μπλουζάκι με τις υπογραφές δεκάδων επισκεπτών του όπως οι Walkabouts, οι Tinderstiks, οι Deus, ο John Spencer, οι Saint Etienne, οι Violent Femmes, οι Einstuerzende Νaubauten, Godspeed You Black Emperor, Cousteau, , Fuzztones, Inspiral Carpets, Belle & Sebastian, η μπάντα του Iggy Pop, Sigur Ros, Pete Shelle,Puressence, Anathema, Chris Cacavas, Six By Seven, Unisex, Giant Sand , Monster Magnet και άλλοι και άλλοι.



Πλην του πλειστηριασμού την ημέρα αυτή το Decadence ζητά υλικό για την ιστορία του: φωτογραφίες κλπ.



Δωρεάν φωτογράφηση στο De και special τιμή για τo CD του “The Story So Far” με τραγούδια των David Bowie, Nick Cave, Radiohead, Primal Scream, Moby, Archive, Manic Street Preachers, Oasis, Supergrass, Pixies, Muse κ.α.



www.decadence.gr