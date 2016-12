Πέθανε ο David Bowie στα 69 του χρόνια

Πριν λίγες μέρες γιόρτασε τα 69ατα γενέθλιά του αλλά και την κυκλοφορία του 26ου άλμπουμ του με τίτλο Blackstar. Και χθες, 10 Ιανουαρίου, άφησε την τελευταία του πνοή, χτυπημένος από τον καρκίνο, μετά από 18 μήνες πάλης με την αρρώστια. Την είδηση του θανάτου του Ντέιβιντ Μπόουι, η οποία μεταδόθηκε αρχικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του τραγουδιστή, επιβεβαίωσε η έγκυρη ιστοσελίδα The Hollywood Reporter.

Σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του τραγουδιστή στο Facebook, ο τραγουδιστής πέθανε ήσυχα, περιτριγυρισμένος από μέλη της οικογενείας του. Ο Ντέιβιντ Μπόουι ήταν δημοφιλής Βρετανός μουσικός και παραγωγός και σημαντικός εκπρόσωπος της μουσική του 20ου αιώνα. Βρισκόταν στη μουσική σκηνή για περισσότερα από 40 χρόνια, ενώ η καριέρα του εκτοξεύτηκε με το τραγούδι «Space Oddity», το οποίο έφτασε στο βρετανικό top-5. Το 1975 έγινε διάσημος στην Αμερική με το τραγούδι του "Fame" που έφτασε στο νούμερο 1, από το άλμπουμ Young Americans.



"Ο David Bowie πέθανε ειρηνικά σήμερα, με την οικογένειά του γύρω του, μετά από μια θαρραλέα μάχη 18 μηνών με τον καρκίνο. Πολλοί θρηνείτε μαζί μας την απώλεια, σας ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των στιγμών κατά τη διάρκεια του πένθους".



Ο θάνατος του ήρθε τρεις ημέρες μετά τα 69 γενέθλια του και την κυκλοφορία του τελευταίου στούντιο άλμπουμ της καριέρας του, του Blackstar. Ο Bowie είχε σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις και τις περιοδείες, κανείς όμως δεν γνώριζε για την ασθένεια του.



Ο Bowie είχε να τραγουδήσει ζωντανά από το 2006, όταν βρέθηκε σε φιλανθρωπική εκδήλωση με την Alicia Keys, ενώ δεν είχε δώσει καμία συνέντευξη για πάνω από δέκα χρόνια. Παρόλα αυτά, μέσα στο 2015 ηχογράφησε τον νέο του δίσκο, έγραψε το Off-Broadway μιούζικαλ, Lazarus και είχε επιμεληθεί της έκθεσης "David Bowie Is Happening Now" που περιοδεύει στον κόσμο.



Στο τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, το Lazarus, ο Λευκός Δούκας απεικονίζεται σε κρεβάτι νοσοκομείου, παλεύοντας με τους προσωπικούς του δαίμονες, πριν χαθεί στο τέλος μέσα σε μια ντουλάπα. Ένα βίντεο, ίσως προαναγγελία, ίσως βγαλμένο μέσα από τις τελευταίες σκέψεις του Bowie, και σίγουρα, ένα τραγούδι που εν τέλει έμελλε να κλείσει τη ζωή του με έναν τρόπο απολύτως εναρμονισμένο με τις μέρες και τα έργα του σπουδαίου καλλιτέχνη.







Ο Λευκός Δούκας της ροκ έχει πουλήσει συνολικά περισσότερους από 140 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται δικαίως, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στην ιστορία. Πέρασε από τον χώρο του κινηματογράφου, του θεάτρου αλλά και της μόδας. Παράλληλα, ήταν ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν ενεργά με το διαδίκτυο. Το 1996 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2006 πήρε το Γκράμυ συνολικής προσφοράς. Από την πρώτη του επιτυχία, το ελεγειακό Space Oddity μέχρι το Blackstar του 2016, δεν σταματούσε να απασχολεί τους κριτικούς και το κοινό, εισάγοντας νέους πειραματισμούς χωρίς ταμπέλες και στεγανά.



Η επιτυχία του Βρετανού Bowie στην Αμερική έγινε πραγματικότητα μέσα από το "Fame", του άλμπουμ "Young Americans", το οποίο κυκλοφόρησε το 1975. Ήταν το πρώτο τραγούδι του που έφτασε στο νούμερο 1 των charts στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Το άλμπουμ του που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις ήταν το "Let's dance" του 1983.



Ο "λεπτός λευκός Δούκας" ήταν ο πρώτος που εμφανίστηκε με φουστάνι στη σκηνή, ήταν εκείνος που σχεδόν καθιέρωσε την σεξουαλική απελευθέρωση στην pop και τη rock μουσική των 60s και των 70s μέσα από συνεχείς μεταμφιέσεις και εναλλασσόμενες περσόνες. Με τον αντικομφορμισμό του έμπαινε στο μάτι της αστικής τάξης της Βρετανίας χτίζοντας τον δικό του αβανγκάρντ μύθο. Το 2003 άλλωστε, αρνήθηκε πεισματικά να χρηστεί ιππότης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (τίτλος τιμής για πολλούς καλλιτέχνες). "Δεν είναι αυτός ο σκοπός για τον οποίο δουλεύω όλη μου τη ζωή", είχε δηλώσει τότε.



O Bοwie εμφανίστηκε σε 28 κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων στο "Prestige" υποδυόμενος τον Nicola Tesla, στον "Τελευταίο Πειρασμό" ως Πόντιος Πιλάτος και στο "Basquiat" όπου ερμήνευσε τον Andy Warhol. Η πιο πρόσφατη βράβευση του έγινε το 2014 στα Brit Awards, όταν τιμήθηκε μαζί με την Κέιτ Μος. "Η Κέιτ είναι από την Αφροδίτη, εγώ από τον Άρη", είπε αστειευόμενος.



Ο David Bowie είχε παντρευτεί δύο φορές. Την πρώτην την ηθοποιό και μοντέλο Mary Angela (Angie) Barnettt από το 1970 μέχρι το 1980 και την δεύτερη το διάσημο top model Iman, το 1992. Είχε δύο παιδιά, τον Duncan Jones και την Alexandra Zahra Jones, ένα από κάθε σύζυγο.







Πηγές: News247.gr, Ημερησία,YouTube, Vevo