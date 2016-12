Ζωντανά στην Αθήνα οι Sisters of Mercy

Οι Sisters Of Mercy, ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα που ανέδειξε η post punk σκηνή και αδιαμφισβήτητοι αρχιερείς του gothic rock, επιστρέφουν στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία , το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στην Ιερά Οδό! Οι Sisters of Mercy των επιτυχιών Temple of Love, More, This Corrosion θα κάνουν μια και μοναδική εμφάνιση στο κλαμπ του Ταύρου και οι τιμές για τα εισιτήρια ξεκινούν από 24 ευρώ στην προπώληση.



Andrew Eldrich σε πρώτο πλάνο και την επιβλητική βαρειά φωνή του – η οποία έχει χαρακτηρίσει ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα – πάνω από το ρυθμικό υπόβαθρο του Doktor Avalanche, οι Sisters Of Mercy θα μας θυμίσουν επί σκηνής πολλά από τα τραγούδια που τους έκαναν το θρυλικότερο και πιο επιτυχημένο group του είδους.



Πραγματικά, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τους Sisters Of Mercy. Παρότι υπάρχουν από το 1977, όταν και σχηματίστηκαν στο Leeds της Αγγλίας, έχουν κυκλοφορήσει μόλις τρία ολοκληρωμένα studio albums (“First And Last And Always” / 1985, “Floodland” / 1987, “Vision Thing” / 1990), μερικές συλλογές και αρκετά singles και EPs. Από το 1993 και μετά, μετά από πολλαπλές αλλαγές στη σύνθεση της μπάντας – με μοναδικά σταθερά σημεία αναφοράς, όλα αυτά τα χρόνια, τον Andrew Eldrich και το drum machine της μπάντας που φέρει το όνομα Doktor Avalanche – οι έντονες διαφορές που είχαν με τη δισκογραφική εταιρεία τους οδήγησαν σε μία μακρόχρονη αποχή από τη δισκογραφία.











Παρόλα αυτά, η σχετικά περιορισμένη δισκογραφική τους δράση και παρουσία δεν τους εμπόδισε να γίνουν ένα από τα θρυλικότερα ονόματα της gothic rock σκηνής και της dark κουλτούρας, εν γένει. Οι ίδιοι ανέκαθεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως ένα, πρωτίστως, rock’n’roll συγκρότημα με βασικές επιρροές από τον Leonard Cohen (από κομμάτι του οποίου πήραν και το όνομά τους), τους Stooges, τους Suicide, τους Velvet Underground, τους Hawkwind, τους Birthday Party και τους Fall. To σίγουρο είναι πως, είτε μιλάμε για singles / EPs είτε για album tracks, η δισκογραφία τους είναι γεμάτη τραγούδια που σημάδεψαν την εποχή της άνθισης της ανεξάρτητης σκηνής και που εξακολουθούν να αποτελούν τα απόλυτα highlights του συγκεκριμένου μουσικού ρεύματος.



Alice, Temple Of Love, This Corrosion, More, Lucretia My Reflection, Dominion / Mother Russia, Body And Soul, Anaconda, Walk Away, Under The Gun, Body Electric, The Damage Done, Doctor Jeep, Floorshow, Marian, Black Planet, No Time To Cry, First And Last And Always, A Rock And A Hard Place, Nine While Nine, Amphetamine Logic, 1959, Flood II, Vision Thing, I Was Wrong, Ribbons, Detonation Boulevard, When You Don’t See Me, είναι οι τίτλοι κομματιών που οι περισσότεροι γνωρίζουμε και υπό τους σκοτεινούς ρυθμούς των οποίων πιθανότατα έχουμε περάσει ατελείωτες νύχτες στα διάφορα bar και club της πόλης. Πολλά από αυτά θα τα ακούσουμε ζωντανά στο live της 24ης Οκτωβρίου, μαζί με ορισμένα νέα κομμάτια που η μπάντα υπόσχεται να συμπεριλάβει στο set list. Να αναμένουμε, ίσως, ένα καινούργιο album στο άμεσο μέλλον; Περισσότερα από κοντά...



Οι Sisters Of Mercy είναι:

Chris Catalyst / κιθάρα

Ben Christo / κιθάρα

Andrew Eldrich / φωνή

Nurse / nurse to the Doktor

Doktor Avalanche / drums και μπάσο



Επίσημο site: www.thesistersofmercy.com











Η προπώληση ξεκινάει στα 24 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 27 ευρώ, ενώ στο ταμείο η τιμή θα είναι 30 ευρώ.



Διάθεση: Καταστήματα Public, Seven Spots, Παπασωτηρίου, Ιανός, Reload, media Markt, Ticket House και το www.viva.gr



The Sisters Of Mercy + opening act (t.b.a.)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου,

Ιερά Οδό (Ιερά Οδός 18-20, Γκάζι / 400 μέτρα από τον Σταθμό Μετρό "Κεραμεικός")

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.



