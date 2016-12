Γιάννης Σπάθας + Άκης Τουρκογιώργης στο 8ball

Μετά τις πολύ επιτυχημένες βραδιές στο ιστορικό club “Κύτταρο” της Αθήνας, η All Star μπάντα των Γιάννη Σπάθα και Άκη Τουρκογιώργη & The Blue Airways έρχεται στην Θεσσαλονίκη για μια και μοναδική εμφάνιση στη σκηνή του EIGHTBALL, την Παρασκευή 29 Μαϊου.

Ο Γιάννης Σπάθας, ο κιθαρίστας και συνιδρυτής των Socrates Drank the Conium (μαζί με τον σπουδαίο Αντώνη Τουρκογιώργη), ο άνθρωπος που άλλαξε την αντίληψη του Έλληνα ακροατή ως προς την έννοια του ροκ κιθαρίστα στη χώρα μας!

O Γιάννης Σπάθας, συνθέτης όλων των διαχρονικών ύμνων των Socrates και συνεργάτης με όλα τα…«ιερά τέρατα» της μουσικής μας (Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Μαρκόπουλος, Παπαθανασίου, Λοΐζος κ.α.), συναντά στη σκηνή του “8Ball” τον μεγάλο δεξιοτέχνη της κιθάρας αλλά και συνθέτη, συγγραφέα, δάσκαλο καθώς και συνεργάτη με την αφρόκρεμα της Ελληνικής δισκογραφίας και παλαιό μέλος των Socrates, τον σπουδαίο Άκη Τουρκογιώργη και τους εκρηκτικούς Blue Airways οπού δεσπόζει η μορφή ενός από τους κορυφαίους drummers της χώρας, του Μάκη Γιούλη (Socrates 2002-2010) ο οποίος αποτελεί θέαμα και ακρόαμα από μόνος του!



Ολοι αυτοί οι ταλαντούχοι μουσικοί θα μας χαρίσουν ένα μοναδικό live happening γεμάτo αληθινό Hard Rock, Classic Rock, αγαπημένα Blues, Socrates (που τόσο μας έχουν λείψει) και συνθέσεις του Άκη Τουρκογιώργη και των Blue Airways από την πρώτη τους εξαιρετική δισκογραφική δουλειά με τίτλο "3 Days Of 1969" (που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Γαβριηλίδη"). Μαζί τους η κορυφαία ερμηνεύτρια Μαρκέλλα Παναγιώτου (Socrates 1999-2010) και ο καταπληκτικός Λεωνίδας Φιλίντας στο μπάσο ολοκληρώνουν αυτό το μοναδικό καλλιτεχνικό πάζλ!



Line Up:

Γιάννης Σπάθας - Κιθάρα

Άκης Τουρκογιώργης - Κιθάρα/φωνή

Μάκης Γιούλης - Drums

Μαρκέλλα Παναγιώτου - Φωνή

Λεωνίδας Φιλίντας - Μπάσο/φωνητικά











EIGHTBALL

Πίνδου 1, Λαδάδικα

Ώρα έναρξης: 21:30

Τηλ : 6949950530,

Εισιτήριο θέαμάτος: 12€, Προπώληση: 10€



ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

καφέ-μπαρ ΣΑΡΩΘΡΟΝ (Κατούνη 17, Λαδάδικα - Τηλ. 2310 538282)

καφέ-μπαρ ΈΝΤΕΧΝΟΝ (Ι.Δέλλιου 4, Πλατεία Συντριβανίου - Τηλ. 280553)

MUSICLAND (Μητροπόλεως 102 - Τηλ. 2310 264880)

STEREODISC (Αριστοτελους 4, τηλ: 2310 262912)

e-ticket 9€: http://www.viva.gr/