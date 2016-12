Εξωτικό Χαρμάνι, με την Penny & the Swingin Cats

Μετά τις sold-out και σούπερ – feelgood εμφανίσεις τους, οι PENNY & THE SWINGIN’ CATS κλείνουν τη φετινή χειμερινή σεζόν στη σκηνή του Tin Pan Alley, με 2 τελευταίες παραστάσεις! Σε αυτές παρουσιάζουν το πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό τους άλμπουμ, «Εξωτικό Χαρμάνι», με 14 τραγούδια (12 νέα και 2 επανεκτελέσεις)!









Οι PENNY & THE SWINGIN’ CATS

κλείνουν τη σεζόν στο χώρο που τους φιλοξένησε

ως το μόνιμο συναυλιακό τους στέκι φέτος!



«ΕΞΩΤΙΚΟ ΧΑΡΜΑΝΙ»

Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 23/5 & 30/5





Οι αγαπημένες μας μουσικές γάτες έχουν πλέον κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κοινού, μπορούν να πειραματίζονται με επιτυχία σε περισσότερα είδη και να μπλέκουν τα γούστα τους και τα αγαπημένα τους σ’ένα χαρμάνι με όλα όσα τους συγκινούν.Επτά επί σκηνής, με δύο κιθάρες στο κέντρο να σηκώνουν το βάρος και να δίνουν το στίγμα της μπάντας, ενίοτε και με … κόντρες, μία τρομπέτα, ένα τενόρο σαξόφωνο, ένα κοντραμπάσο, τύμπανα, ο Γιώργος Ζερβός, ανανεωμένος, δυναμικός αλλά πάντα rock n’ roll και η Πέννυ Μπαλτατζή, η leader ερμηνεύτρια του γκρουπ και δημιουργός των πρωτότυπων τραγουδιών τους, λαμπερή και γοητευτική περισσότερο από ποτέ.Τελευταίο μας ραντεβού λοιπόν με τους Penny & the Swingin’ Cats και το «Εξωτικό Χαρμάνι» τους για τη φετινή σεζόν, το Σάββατο 23 & 30 Μαϊου. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε με στυλ...ρετρό!Penny & The Swingin' CatsΠέννυ Μπαλτατζή, τραγούδιΓιώργος Ζερβός κιθάρα, τραγούδιAλέξανδρος Δανδουλάκης, ηλεκτρική κιθάραΣτάθης Παρασκευόπουλος, κοντραμπάσοΒαγγέλης Κατσαρέλης, τρομπέταΚαλλίστρατος Δρακόπουλος, τύμπαναΔημήτρης Καραγιάννης, τενόρο σαξόφωνοΕπιμέλεια ήχου Γιώργος ΦιλικόζηςΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 10€ (όρθιοι) // 15€ (καθήμενοι τραπέζι) // 7€ φοιτητικό (περιορισμένα)Εισιτήριο θεάματος, δεν περιλαμβάνει ποτόΠροπώληση: www.viva.gr, 11876, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ PUBLIC & ONLINE ΣΤΟ www.publictickets.grΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, SEVEN SPOTS, IANOS Σταδίου 24, RELOAD STORESΏρα έναρξης: 22.00 (Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:15)