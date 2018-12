Ο Λαβύρινθος της Εύας στο θέατρο τέχνης Ακτής Αελίου

Η ομάδα χορού Aniline DanceTheatre θα παρουσιάσει τη χοροθεατρική παράσταση «Ο Λαβύρινθος της Εύας» από την Τετάρτη 11 ως και την Κυριακή 22 Μαΐου 2011, στο Θέατρο Τέχνης «Ακτίς Αελίου» (Χριστοπούλου 12) στη Θεσσαλονίκη.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Έξι διαφορετικοί άνθρωποι μέσα από ένα τυχαίο γεγονός παρασύρονται στη δίνη του Λαβυρίνθου. Εκεί τους περιμένει ο δικός τους Μινώταυρος. Χαμένα παπούτσια, σκιές, αναπτήρες, ήρωες, φροντισμένες μπούκλες μικρών κυριών. Υπάρχει Μίτος πέρα απ’ το Μύθο; Και τι χρώμα θα βαφτούν τα πανιά της επιστροφής;



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα: Νατάσσα Αραμπατζή, Δανάη Τάνη

Χορογραφία - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Γκουντινάκης, Νατάσσα Αραμπατζή

Εμφανίζονται: Αλέξανδρος Γκουντινάκης, Νατάσσα Αραμπατζή, Στέλλα Χατζηεμμανουήλ, Πένυ Ελευθεριάδου, Τέλης Ζαχαράκης, Μαριάννα Σολομωνίδου, Κωνσταντίνος Γεωργαλής

Μουσική*: Φένια Σκλάβου, Γιάννης Λεουτσάκος

Κείμενα: Δανάη Τάνη

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μπαλάσκας





* Ευχαριστούμε το συγκρότημα Sleepin Pillow για την ευγενική παραχώρηση των μουσικών κομματιών “Drop the Mask” και “Motherhood” από το δίσκο “Apple on an Orange Tree”.





Aniline Dancetheatre



Η χοροθεατρκή ομάδα Aniline δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβρη του 2009 και αποτελείται από τους: Αλέξανδρο Γκουντινάκη, Νατάσσα Αραμπατζή, Στέλλα Χατζηεμμανουήλ, Αντώνη Δαλκιρανίδη, Θάνο Πισανίδη, Γιάννη Κοτίδη, Δανάη Τάνη, Δημήτρη Κοκολάκη, Άντα Τσάνη, Αντιγόνη Μαυρίδου, Φένια Σκλάβου, Μαριάννα Σολωμονίδου, Τέλης Ζαχαράκης, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Πένυ Ελευθεριάδου.



Προηγούμενες παραστάσεις

2010: “Efect Dr Pay”

2010: “Consumers”





Πληροφορίες

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 11 - 22 Μαΐου 2011

Χώρος: Θέατρο Τέχνης «Ακτίς Αελίου» (Χριστοπούλου 12-Θεσσαλονίκη)



ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ :

Τετάρτη- Κυριακή στις 9.30μ.μ



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :

Γενική Είσοδος : 12 €

Φοιτητικό : 8€

Ομαδικό: 10€ (από 8 άτομα και πάνω)

Κρατήσεις Θέσεων: 2310.229249



ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ»

www.aktisaeliou.gr