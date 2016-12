- HotStation.gr Βοήθεια Αναζήτηση Ομάδες Χρηστών Προφίλ Σύνδεση TOP-20

Disco Barbarella welcomes Summer 2016!



Forums -> Εμφανίσεις, Συναυλίες, Δισκογραφία



Προηγούμενο Θέμα :: Επόμενο Θέμα Συγγραφέας Μήνυμα italopower









Mέλος από: Jul 04, 2005

Μηνύματα: 19

ΝεούδιMέλος από: Jul 04, 2005Μηνύματα: 19

Στάλθηκε: Σάββατο 14 Μαι 2016, 23:02 GMT Τίτλος Μηνύματος: Disco Barbarella welcomes Summer 2016!

Το Σάββατο 28 Μαϊου, η disco barbarella αποχαιρετά οριστικά το χειμώνα, με το τελευταίο party της saison, και το πρώτο από μια σειρά καλοκαιρινών Mega Events άνα την Ελλάδα!

Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο θεσμός της barbarella με πίστα - ντισκομπάλες - βινύλια, σε ένα μουσικό μαραθώνιο από τα 80's μέχρι και σήμερα!



Στα deck ο θρύλος & resident DJ Petros Bratakos, μαζί του ο Kostas Pap rmx, δίνουν το απόλυτο σύνθημα για την μεγαλύτερη αναβίωση των 80's, με την εγγύηση για ένα ακόμα glow party!

Μοναδικές στιγμές, με δροσερά cocktails, παγωμένα σφηνάκια, καλοκαιρινή διάθεση στο κόκκινο, showbiz, 80's celebrities, fashion victims, retro attitude...και πολύ χορό !

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το καλοκαίρι, δυναμιτίζοντας την καλοκαιρινή νυχτερινή ζωή, και ανεβάζοντας το θερμόμετρο στα ύψη?



● Must: Fully Airconditioned

● Tip: Gonna make you sweat

● Dress Code: Less is more!

● Happening: Dance contest - Awards.



Είσοδος με ποτό: 10€

Info: 6932652600 & 6989829640



Λεωφ. Συγγρού 137, Τ.Κ. 17121

Χάρτης:



Καλή μας διασκέδαση!

LET THE MUSIC PLAY!!!!

Mega Groove Night vs non stop Boogie man!Το Σάββατο 28 Μαϊου, η disco barbarella αποχαιρετά οριστικά το χειμώνα, με το τελευταίο party της saison, και το πρώτο από μια σειρά καλοκαιρινών Mega Events άνα την Ελλάδα!Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο θεσμός της barbarella με πίστα - ντισκομπάλες - βινύλια, σε ένα μουσικό μαραθώνιο από τα 80's μέχρι και σήμερα!Στα deck ο θρύλος & resident DJ Petros Bratakos, μαζί του ο Kostas Pap rmx, δίνουν το απόλυτο σύνθημα για την μεγαλύτερη αναβίωση των 80's, με την εγγύηση για ένα ακόμα glow party!Μοναδικές στιγμές, με δροσερά cocktails, παγωμένα σφηνάκια, καλοκαιρινή διάθεση στο κόκκινο, showbiz, 80's celebrities, fashion victims, retro attitude...και πολύ χορό !Υπάρχει καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το καλοκαίρι, δυναμιτίζοντας την καλοκαιρινή νυχτερινή ζωή, και ανεβάζοντας το θερμόμετρο στα ύψη?● Must: Fully Airconditioned● Tip: Gonna make you sweat● Dress Code: Less is more!● Happening: Dance contest - Awards.Είσοδος με ποτό: 10€Info: 6932652600 & 6989829640Λεωφ. Συγγρού 137, Τ.Κ. 17121Χάρτης: http://goo.gl/maps/TG6RZ Καλή μας διασκέδαση!LET THE MUSIC PLAY!!!! Επιστροφή Εμφάνιση των μηνυμάτων για διάστημα: Ολα τα Μηνύματα 1 μέρα 7 μέρες 2 εβδομάδες 1 μήνα 3 μήνες 6 μήνες 1 χρόνο τα παλαιότερα πρώτα Τα νεότερα πρώτα Forums -> Εμφανίσεις, Συναυλίες, Δισκογραφία All times are GMT + 3 Hours

Σελίδα 1 από 1



Πλοήγηση σε: Επιλέξτε ένα forum General - Γενικά ---------------- Γενική συζήτηση Σχέσεις & Άνθρωποι Ανέκδοτα - Funnies Λογοτεχνική Γωνιά Αθλητικά Internet - Διαδίκτυο Αυτοκίνητα-μηχανές Music - Μουσική ---------------- Ελληνική Μουσική (Greek Music) Ξένη Μουσική (Foreign Music) Τίτλοι & Στίχοι Τραγουδιών Μουσική - Γενικά Εμφανίσεις, Συναυλίες, Δισκογραφία TV, Radio & Cinema ---------------- Ραδιόφωνο Λοιπά τηλεοπτικά Cinema - DVD - Θέατρο Talent & Reality shows Εκπομπές HotStation.gr ---------------- Εκπομπές - HotStation Goes Urban Εκπομπές - Hip Hop Legacy Εκπομπές - Melody Breaker Εκπομπές - Decline & Fall Εκπομπές - Insomnia Wired Εκπομπές - The ZAS show Εκπομπές - HotBreak Εκπομπές - Rocking Nights HotStation.gr ---------------- Αφιερώσεις - Song Requests Forum Νέες Υπηρεσίες - New Services Προβλήματα - Report Problems Αγγελίες - Classifieds ---------------- Πωλήσεις - For Sale Αγορές - To buy ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να ξεκινήσετε ένα νέο θέμα σε αυτό το forum

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να απαντήσετε σε μηνύματα αυτού του forum

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να αλλάξετε τα μηνύματα σας σε αυτό το forum

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να διαγράψετε τα μηνύματα σας από το forum

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να ψηφίσετε σε δημοψηφίσματα σε αυτό το forum