Grand Opening 32 ΧΡΟΝΙΑ disco BARBARELLA!!! 27.10.2015



Στάλθηκε: Πέμπτη 15 Οκτ 2015, 02:30 GMT Τίτλος Μηνύματος: Grand Opening 32 ΧΡΟΝΙΑ disco BARBARELLA!!! 27.10.2015

Disco Barbarella Strikes Back & Celebrates 32 years of nonstop music! 27.10.2015 @ 137 Syngroy Avenue



Η disco barbarella επιστρέφει –γεμάτη εκπλήξεις- για ακόμα μια χρονιά, και έρχεται να βάλει την υπογραφή της, τινάζοντας την διασκέδαση μας κυριολεκτικά, δίνοντας έτσι μοναδικές ευκαιρίες να περάσουμε εκρηκτικά και αξέχαστα!



Για ακόμα μια χρονιά διασκεδάζουμε και επιστρέφουμε στις πιο αυθεντικές και αυθόρμητες δεκαετίες!



Όλες οι ανεξίτηλες αναμνήσεις στο χρόνο.....ξαναζωντανεύουν σε μια μαγική βραδιά, στο Grand Opening της barbarella!



Ένα ανατρεπτικό Grand Opening, με εικόνες, μουσική και αναμνήσεις από τα καλύτερα μας χρόνια! Για να γυρίσουμε όλοι μαζί τον χρόνο πάλι πίσω στις παλιές καλές εποχές...τότε που η μουσική ήταν γνήσια.



Οι πολύχρωμες ντισκομπάλες που θα στροφάρουν στα όρια, η πιο δυνατή ηχητική κάλυψη, τα retro φωτορυθμικά, τα πιο πρωτοποριακά laser show, οι τεράστιες καπνομηχανές και η μεγαλειώδης υπερυψωμένη πίστα της disco barbarella, συνθέτουν την πλέον ιδανική συνταγή για ξέφρενη διάθεση, και δίνουν το σύνθημα για το απόλυτο event!



Ο Petros Bratakos της θρυλικής και αλησμόνητης Miss Athens Athens Disco Barbarella που τάραξε τα νερά της νυχτερινής ζωής της ΑΘΗΝΑΣ την δεκαετία του '80, θα εκτινάξει τον χορό στα ύψη με τα βινύλια του, και μαζί του ο Kostas Pap με ένα special italo disco set, θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό και γνήσιο BACK TO BACK EVENT για όλους τους νοσταλγούς των ΜΑΓΙΚΩΝ δεκαετιών 70's, 80's, 90's και όχι μόνο!



Θα γίνει διαγωνισμός χορού σε καρέκλες - γκιράπικα - breakdance, και απονομή βραβείων σε γνωστά και αγαπητά πρόσωπα –έκπληξη- των 80's, από τον χώρο της μουσικής, του θεάματος, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης!



Επίσης o Dimitris Petropoulos Choreographer Dancer, και οι σχολές χορού Gene Kelly Κορυδαλλού (facebook.com/GeneKellyKorydallou) & The Dance Idols Club (facebook.com/The-DANCE-IDOLS-CLUB-1575673296005400), θα προσφέρουν με τους ταλαντούχους καθηγητές και χορευτές τους, ένα εντυπωσιακό χορευτικό θέαμα στους ρυθμούς των επιτυχιών του Michael Jackson, των Boney M., και της Donna Summer!!! Και με ένα μοναδικό show -έκπληξη-, πριν την έναρξη του προγράμματος!



Τέλος, οι επίλεκτοι guest DJ’s Mike-p και Michael djmc από τις δεκαετίες '80 & ‘90, υποσχόμενοι μια φαντασμαγορική νύχτα, θα μας απογειώσουν και ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο με μουσικές και ήχους που αγαπήσαμε και χαρακτήρισαν μία ολόκληρη γενιά!!!



Ετοιμαστείτε για ένα ολονύχτιο μουσικοχορευτικό Μαραθώνιο, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την αύρα της disco barbarella!

Πάντα με την συμμετοχή της μεγαλύτερης και καλύτερης ομάδας των αναμνήσεων και των αγαπημένων μας δεκαετιών, την I LOVE THE 70's 80's 90's MUSIC (facebook.com/groups/662175773800594/)



On decks:

● Petros Bratakos / resident DJ disco barbarella (facebook.com/petros.bratakosbdiscobarbarella)

● Kostas Pap. (facebook.com/ferozas)



Guest DJ’s:

● Mike-p ("Back To The Future" old school music team) (facebook.com/Back-To-The-Future-old-school-music-team-1128068440554561)

● Michael djmc ("Back To The Future" old school music team) (facebook.com/groups/988130704577612/)

● Eros (Saha Club CEO / Thessaloniki) (facebook.com/defdjerosleppard)



Sponsors / Supporters:

● Προβολής και διαφήμισης, το XXL-Radio (www.xxl-radio.com)

● Animations: Grigoris Mauridis (facebook.com/grigorisblackfast)



Owner / Management / Event Planning:

● Discotheque Barbarella (facebook.com/discothequebarbarella)



● Like us: facebook.com/disco.barbarella

● Follow us in twitter.com: barbarella80s

● Watch us: youtube.com/user/discobarbarella

● Listen us: mixcloud.com/discothequebarbarella

● Link with us: linkedin.com/in/discobarbarella



Οργανωθείτε.... και ελάτε μαζί μας, στο ομορφότερο μέρος της Αθήνας!



Γενική είσοδος: 10€ με ποτό

Φιάλη: 80€/6 άτομα.



Info & Reservations: 6946709603 & 6932652600



Λεωφ. Συγγρού 137, Τ.Κ. 17121

Χάρτης:



BaRbaReLLa is ThE nAmE, DiSCo Is thE GaMe!!!

https://www.facebook.com/events/436402323231367/



