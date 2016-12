italopower









Στάλθηκε: Δευτέρα 16 Μαρ 2015, 03:25 GMT Τίτλος Μηνύματος: BARBARELLA Celebrates 32 years of 80's Revolution! 24.03.15

Και εμείς επιμένουμε, κόντρα στην τυποποιημένη διασκέδαση, στην κακή διάθεση και τα προβλήματα!

Δίνουμε ραντεβού στην barbarella, την παραμονή της μεγαλύτερης Εθνικής Εορτής, με ένα party επανάσταση, με τη γνωστή τρέλα της barbarella & disco barbarella fun club!



• On Dexx: Petros Bratakos / disco barbarella

• Performing act: Kostas (italo disco set)



• Warm up: ΝΙCK SAX MUSIC.

-|- H disco barbarella στηρίζοντας όπως πάντα τους νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες, την ποιοτική μουσική, και έχοντας πάντα την διάθεση να προσφέρει στους φίλους της κάτι διαφορετικό σε κάθε πάρτι, θα έχει την χαρά να σας παρουσιάσει τον Νίκο Αγγελόπουλο. Ο Νίκος είναι ένας καταπληκτικός σαξοφωνίστας, ο οποίος μέχρι την έναρξη του προγράμματος από τον Πέτρο, θα δώσει ζωντάνια και πρωτοτυπία παίζοντας ζωντανά τις καλύτερες μελωδίες των 80's, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα πριν το μεγάλο κέφι! -|-



Χορηγοί επικοινωνίας και προβολής:

• ΟΛΑ στο μικροσκόπιο facebook.com/mikroskopio

• Πολιτισμός Δυτικά

• Εξέλιξη Εκδοτική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Ienimerosi

• ART GROUP Support GR



Και όπως σε κάθε εκδήλωση, θα είναι μαζί μας, η μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα των αναμνήσεών μας, I LOVE THE 70's 80's 90's MUSIC !!!



Γενική είσοδος με ποτό: 10€



Info: 6946709603 & 6932652600



Λεωφ. Συγγρού 137, Τ.Κ. 17121

Χάρτης:



C U There!

https://www.facebook.com/events/1416196182010084/

