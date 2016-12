- HotStation.gr Βοήθεια Αναζήτηση Ομάδες Χρηστών Προφίλ Σύνδεση TOP-20

Στάλθηκε: Κυριακή 1 Φεβ 2015, 22:20 GMT Τίτλος Μηνύματος: barbarella pres. Mega 2015 Masque Show |21.02.2015|

Φόρεσε... την καλύτερή σου διάθεση, βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει, και δώσε ραντεβού για μια ακόμη φορά στην disco barbarella !!!

...το Μασκέ party της χρονιάς, είναι γεγονός! Η disco barbarella επιστρέφει στην επιτυχία, το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς στις 21.2.2015, με ένα ξέφρενο μασκέ πάρτι, που θα αφήσει ιστορία!!!

Ντυθείτε εάν κάνετε κέφι & φορέστε ότι κάνετε κέφι. Ετοιμάστε μάσκες, στολές, φτερά, περούκες, σερπαντίνες, κομφετί, ρόπαλα, χαρτοπόλεμο, Spray χρωματικά - αφρού - σερπαντίνας, καψούλια, ρόπαλα, και ότι άλλο γουστάρετε, και ελάτε NA TA ΣΠΑΣΟΥΜΕ με την καλύτερη διάθεση και τα χαμόγελα σας, την φαντασία και θετική ενέργειά σας!

Σε αυτό το πάρτι θα ντυθούμε ότι πιο τρελό μπορούμε, και θα βγάλουμε όλα μας τα καταπιεσμένα απωθημένα.....με την διάθεση του Αποκριάτικου κλίματος!!! μέχρι να μας… σερβίρουν το πρωινό μας!

Γι’ αυτό λοιπόν, ασχέτως αν είστε ο Travolta, o Robbin Gibb, ο Bobby Farrell ή ο Iron Man, ο Harry Potter ή η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, μαζέψτε όλη σας την όρεξη, και ελάτε να περάσουμε μία μαγική βραδιά, και να διασκεδάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως! Πολλές εκπλήξεις που θα συζητηθούν, θα σας περιμένουν καθ' όλη την διάρκεια της βραδιάς!

● Highlight: Το προσωπικό θα είναι ντυμένο με μεξικάνικες στολές

● Tip: Θα πλημμυρίσει ο χώρος με χαρτοπόλεμο, και σερπαντίνες.

● Masque Code: Όσο πιο κουλό τόσο πιο καλό!!!

● Happening: Βραζιλιάνικες χορεύτριες, Retro Drag Queen Show, διαγωνισμός καλύτερης αμφίεσης.

● Photo Shooting: Profis Kostas



On dexx:

● Resident DJ: Petros Bratakos

● Guest DJ's: Greg Staikos & Manos 446



Χορηγοί:

● Μέγας Χορηγός προβολής και διαφήμισης, το Voicewebradio. (www.voicewebradio.com)

● ▌Ρ║▌Α║▌Δ║▌Ι║▌Ο║▌Α║▌Ν║▌Ε║▌Μ║▌Ο║▌Σ║▌

RadioAnemos (www.radioanemos.com)

● Πολιτισμός Δυτικά (http://politismosditika.blogspot.gr/)

● Οι εκλεκτοί Οίνοι Potsios Wine, με τις καλύτερες ποικιλίες από το Αμφιλοχικό Άργος (facebook.com/potsios.wine)

● iLOUDwebradio (www.iloudwebradio.com)

● Carnival decoration: Pantazonas (www.pantazonas.gr)



● Πάντα μαζί μας, η μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα των αναμνήσεων και των αγαπημένων μας δεκαετιών, I LOVE THE 70's 80's 90's MUSIC !



Είσοδος με ποτό: 10€

Φιάλη: 80€ / 6 άτομα



Reserve: 6932652600 & 6946709603



Λεωφ. Συγγρού 137, Τ.Κ. 17121

Χάρτης:



Καλή μας διασκέδαση!

LET THE MUSIC PLAY!!!!



