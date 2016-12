- HotStation.gr Βοήθεια Αναζήτηση Ομάδες Χρηστών Προφίλ Σύνδεση TOP-20

Στάλθηκε: Κυριακή 14 Δεκ 2014, 23:31 GMT Τίτλος Μηνύματος: Disco BARBARELLA Celebrate 35 years NONSTOP 80s MUSIC !! https://www.facebook.com/events/310482485822398

...DISCO BARBARELLA... !!!!

Έτσι τον Σεπτέμβρη του '83 κάνει εγκαίνια μια Discotheque, που έγραψε ιστορία στην Aθηναϊκή νύχτα... Η τεράστια επιβλητική ταμπέλα που δέσποζε στην Συγγρού δεν ήταν τίποτα μπροστά σ' αυτό που έβλεπες μπαίνοντας μέσα...

Μια τεράστια πίστα -ίσως η μεγαλύτερη- της Αθήνας, 100 ολόκληρων τετραγωνικών, σε Αμερικάνικο στυλ, ένας τρομερός ήχος (4 way system by CARVER, 20 KW sound output), τα τρία διαφορετικά stage με ξεχωριστή διακόσμηση, τα αμέτρητα φωτιστικά με τις discoball και τα σχέδια από φωτοσωλήνες με νέον, καθώς και ένας τεράστιος επιβλητικός καθρέφτης, άφηνε άφωνο τον κόσμο που δίψαγε για χορό.

Από όλες τις γωνιές της Αθήνας - κι όχι μόνο - άρχισε να συρρέει κόσμος να διασκεδάσει. Παίρνοντας μάλιστα τον τοπ DJ της εποχής Πέτρο Μπρατάκο, ο οποίος δούλευε στον θρυλικό Απόλλων στην Πλάκα, η Barbarella έγινε αμέσως το στέκι όλων των Αθηναίων. Η ντίσκο φυσικά ήταν κάθε μέρα ανοικτή, καθώς τις Δευτέρες ερχόντουσαν κυρίως τουρίστες από τα κοντινά ξενοδοχεία της εποχής. Είχε φτάσει μάλιστα να είναι γεμάτη ακόμα και τις Δευτέρες με πάνω από 500 άτομα!

Τα Σαββατοκύριακα, γινόταν απλά το αδιαχώρητο...Η μουσική που έπαιζε ήταν κυρίως ποπ επιτυχίες της εποχής, εμπορικά rock και φυσικά Disco, Funk & Italo Disco. Η είσοδος το 85-86-87 ήταν χίλιες δραχμές, και περιλάμβανε ποτό στο οποίο αναλογούσαν οι 600 δραχμές από το εισιτήριο εισόδου. Πολλές ταινίες της εποχής όπως το Θηριοτροφείο Αρρένων του Ζερβού, και πολλές άλλες γυρίστηκαν στην Barbarella. Επίσης και πολλά βίντεο clip γυρίστηκαν στην Disco Barbarella (Sunday Club, Charitodiplomenos κτλ).

Αρκετά σχολεία της εποχής προτιμούσαν την Barbarella για τις χοροεσπερίδες τους, ενώ πάρτι διοργάνωναν και πολλά νεανικά περιοδικά, καθώς και διάφοροι Σύλλογοι & Σωματεία. Στα τέλη του '80 η μουσική άρχισε να αλλάζει, και μετά το 1990 οι περισσότερες ντίσκο έκλεισαν. Η Barbarella έχοντας φανατικό κοινό το disco barbarella fun club ήταν η τελευταία ντίσκο που έκλεισε το 1994, αφήνοντας ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στην Αθηναϊκή νύχτα... Η disco barbarella επέστρεψε το 2009 (ύστερα από πρωτοβουλία του Πέτρου Μπρατάκου & απαίτηση πολλών φίλων της), και συγκεκριμένα στις 28.12.2010, με ένα επετειακό πάρτι, ακριβώς δίπλα από την παλιά Barbarella (στον χώρο της πρώην Video Disco), γιορτάζοντας την πιο πετυχημένη αναβίωση. Πάνω από 20 DJ's της δεκαετίας '80 προσκλήθηκαν και παρευρέθησαν στο επετειακό πάρτι, στο οποίο τους απονεμήθηκαν βραβεία, καθώς και ένας μεγάλος διαγωνισμός χορού με συμμετέχοντες πολλούς γνωστούς παλιούς καρεκλάδες και φιγουρατζήδες, καθώς και νεότερους λάτρεις του χορού και της συγκεκριμένης μουσικής!

Την εκδήλωση την τίμησαν πάνω από 1200 άτομα, και αυτό ήταν αρκετό για να πάρει την απόφαση ο Πέτρος, να το συνεχίσει, εντάσσοντας στο δυναμικό της και έχοντας στο πλευρό του & στην θέση του Γενικού Διαχειριστή, τον Κώστα με εμπειρία στον χώρο της διοργάνωσης και των εκδηλώσεων, αποτελώντας έτσι ένα δίδυμο που έχει κάνει μέχρι στιγμής τα πιο πετυχημένα και πολυάριθμα πάρτι!



Και ένα special αφιέρωμα στην δεκαετία '80:

Σας προτείνουμε να δείτε το αφιέρωμα της NEPIT TV, στην εκπομπή ''ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ - DISCOTHEQUE'' (αφήγηση Petros Bratakos μαζί με πολλούς αξιόλογους ανθρώπους εκείνης της εποχής), καθώς και την επικείμενη συνέντευξη στην εκπομπή MHXANH TOY ΧΡΟΝΟΥ, με θέμα την δεκαετία του '80, που θα προβληθεί στις 26.12.2014!



Διοργάνωση - Επιμέλεια:

THE ONE AND ONLY Petros Bratakos

General Manager: Kostas Papakonstantinou



Guest DJ's:

● DJ Manos 446 - Discotheque Dolly' s - Bay Queen - La Scala - Les Palais (facebook.com/manos.papadiamantis)

● Deejay Dennis - Special from Rhodes! (Disco Apollon '87, Disco Set '88, Disco Laser '89) (facebook.com/DJ.dimitris.dennis)



V.I.P. DJ:

Antonis Kostopoulos (Resident DJ & Owner of Discotheque Jacky .O. (Patra 2010-2014)

(facebook.com/pages/DJ-Antonis-Kostopoulos/488155417956400)



Χορηγοί:

● Μέγας Χορηγός προβολής, διαφήμισης το Voicewebradio. ''The place where music never sleeps''.

www.voicewebradio.com

● Χορηγός επικοινωνίας και ενημερώσεων, η εβδομαδιαία εκπομπή ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΧΟΛΕΙΟ (facebook.com/groups/otanphgainamemazisxoleio)

● ▌Ρ║▌Α║▌Δ║▌Ι║▌Ο║▌Α║▌Ν║▌Ε║▌Μ║▌Ο║▌Σ║▌



http://tunein.com/radio/Radio-Anemos-s193968/

● Οι εκλεκτοί Οίνοι Potsios Wine, με τις καλύτερες ποικιλίες & γεύσεις, από το Αμφιλοχικό Άργος! (facebook.com/potsios.wine)

● iLOUDwebradio (facebook.com/iloudwebradio)

● Pantazonas Fashion Stores (www.pantazonas.gr)



Πάντα με την υποστήριξη της μεγαλύτερης και καλύτερης ομάδας των αναμνήσεων και των αγαπημένων μας δεκαετιών, I LOVE THE 70's 80's 90's MUSIC (facebook.com/groups/662175773800594) &

I LOVE THE 80's ( MUSIC FM 98.6 Λ.Μ ) ( grigoris blackfast )



Είσοδος με ποτό: 10€

Φιάλη: 80€ / 6 άτομα



Reserve: 693 2652600 & 694 6709603

Εναλλακτικά με μήνυμα στο inbox της disco barbarella (http://www.facebook.com/discothequebarbarella), δίνοντας ονοματεπώνυμο & αρ. ατόμων.



Λεωφόρος Συγγρού 137, Τ.Κ. 171 21

Χάρτης:



Καλή μας διασκέδαση!

LET THE MUSIC PLAY!!!!

