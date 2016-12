italopower









Στάλθηκε: Τρίτη 25 Νοε 2014, 23:33 GMT Τίτλος Μηνύματος: One night in Aytokinisi

Την Παρασκευή 5/12... το πιο θρυλικό club της χώρας επιστρέφει....

ONE NIGHT ONLY IN AYTOKINISI! See you all there...!!

Αθηνα, Αντηνορος 42(διπλα στο ξενοδοχειο Divani Caravel)



Είσοδος: 10 ευρώ με ποτό

Τιμή φιάλης: 80 ευρώ



Doors Open: 22:00

Kρατήσεις: 6947775555 & 2107250000



Αν θέλετε γίνετε φίλοι μας στην σελίδα (κάντε like)...

http://www.facebook.com/autokinisi.club



