V.I.P. DJ's present the 80's-90's until now! | 27.10.2014



Στάλθηκε: Τρίτη 14 Οκτ 2014, 22:07 GMT Τίτλος Μηνύματος: V.I.P. DJ's present the 80's-90's until now! | 27.10.2014 https://www.facebook.com/events/460461160759235/



V.I.P. DJ's present the 80's-90's until now! | Mega Party 27.10.14 The Talk of The Town | Powered by the Official Barbarella vs Station One vs Video Disco!



Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες!

Εσείς το ζητήσατε, εμείς… το πραγματοποιούμε!!!

Ήρθε η επιστροφή στην επιτυχία!

Με την σφραγίδα και υπογραφή, της ομάδας διοργάνωσης των πάρτι αναβίωσης, της Miss Athens Athens disco barbarella!

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ για το πιο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ, και ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ πάρτι της χρονιάς!

Για πρώτη φορά στα Ελληνικά χρονικά, μια ομάδα επίλεκτων DJ's από την δεκαετία των 70's, 80's και 90's, θα συγκεντρωθούν σε μια πραγματική disco, βγαλμένη από την αγαπημένη μας δεκαετία, για να μας παρουσιάσουν ένα μουσικό υπερθέαμα!

Οκτώ από τους Top DJ's των αγαπημένων δεκαετιών, θα αναλάβουν την διασκέδαση σας, για να σας απογειώσουν στα ύψη, με non stop ρυθμούς της Disco, δεκαετίας '80 & 90! Ένα μαγικό ταξίδι, με τα βινύλια τους πίσω στον χρόνο, σε μουσικές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες που αγαπήσαμε, και χαρακτήρισαν μία ολόκληρη γενιά!!!

Όλα αυτά σε έναν από τους ομορφότερους χώρους στην Αθήνα, στο Taboo Music Hall (Αντήνορος 42), o οποίος ξεχωρίζει για πολύχρωμες ντισκομπάλες, τα retro φωτορυθμικά, τις τεράστιες καπνομηχανές, και την μεγαλειώδη υπερυψωμένη πίστα του!

Για αυτό λοιπόν, φορέστε τα καλά σας τα γυαλιά, τις καμπάνες και τα γυαλιστερά σας, και ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό, μαγικό αλλά ξέφρενο μουσικό ταξίδι στον γαλαξία της DISCO, τον πλανήτη των 80's, και την τελειότητα των 90's, με σκοπό την πλήρη αναβίωση των λατρεμένων μας δεκαετιών!

Καθ’ όλη την διάρκεια του μεγαλειώδους πάρτι, θα απολαύσουμε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, και συν τοις άλλοις θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε πολλά γνωστά και αγαπητά πρόσωπα -έκπληξη-, από τον χώρο του θεάματος, της μουσικής και του κινηματογράφου.

Επίσης θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους οι σχολές χορού Gene Kelly & D.L DANCE CLUB (Dimitris Petropoulos Choreographer Dancer), που θα προσφέρουν με τους ταλαντούχους καθηγητές και τους χορευτές τους, ένα εντυπωσιακό χορευτικό θέαμα στους ρυθμούς των επιτυχιών του Michael Jackson, των Boney M., και Donna Summer!!! Και με ένα μοναδικό show -έκπληξη- κατά την διάρκεια του προγράμματος!!!!



Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από το μεγάλο πάρτι, το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ της Ελληνικής Rap σκηνής, και ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που διέδωσε το dance remix και το hip hop στην Ελλάδα!

Ο Aris Tomas (Modern Fears | Wizard Records | Magical Island Music), aka "The Godfather of Greek Rap", σε ένα Super Live Performance, με τις γνωστές αλλά και νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες -έκπληξη-!!! Και σε μια νέα παρουσίαση, του “Computer Guy”, του οποίου είχε γράψει τους στίχους, για λογαριασμό του Κώστα Palmer!

Φυσικά, μην ξεχνάμε το τραγούδι «Σε θέλω» που είναι από τις πρώτες μεγάλες Ελληνικές rap επιτυχίες, και παίζεται στα κλαμπ και μπαράκια σχεδόν είκοσι δύο έτη!!!



Top DJ's set by:

● Leonidas Djleo Karapalis (Station One Owner |

Bay Queen | Mamounia)

● Jimmy Argys Ο ζογκλέρ των Technics! Έχοντας ξεκινήσει το 1978 στο Σικάγο, δίπλα στο δάσκαλο του Kenny Jason, έμαθε την τέχνη του remix και τα πιο καινοτόμα κόλπα στα πικάπ, που αργότερα καθιερώνονται στην Ελλάδα από τον ίδιο ως ο νέος τρόπος παιξίματος. Το 1983 έρχεται στην Ελλάδα, με μια επιτυχημένη πορεία στα Hamam | Station ONE | Αυτοκίνηση | Figaro | Papagayo | Notturno.

● Lampros Bakogiannis (Disco Torque | Disco Fantastic - Kalamos). Γνωστός από τις εκπληκτικές βραδιές στην Disco Torque, με πάρτι και χοροεσπερίδες που άφησαν ιστορία, θα αναλάβει να εκτινάξει το κέφι στα ύψη, αφήνοντας με τον δικό του τρόπο, το δικό του αυθεντικό και πρωτότυπο στίγμα στα πλατώ!



V.I.P. DJ's Line up & Presentation:

● Toni Tsigkos (Miss Athens Athens | Dorian Gray | Lancelot | Central | San Lorenzo | Loft)

● Gonidelis Argiris [DJ Argy] (Rainbow | Aerobic | Disco Barbarella | Cameo | Ariadni | Ectaze)

● Lakis Zoiopoulos aka Doctor L.A. (Apollon | Stork | Video | Playboy | Vogue | Totem)

● ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Video Disco | Disco Aerobic | Memory Disco)



● Resident DJ's:

DEEJAY KSIPO (Mecca | Aquarius | Karyatides | Video Disco | Barbarella | ABC | Seychelles)

Georges Ioannidis | Αυτοκίνηση | Next Generation | Theatro | Silo | Roxy | Mantra (USA)



● Guest Star DJ's:

George Funk & Theodoros Funk [Atomic Disco 70's]

D.j. Mike-p & ΗΛΙΑΣ ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ [XXL Productions]

D.j. Dimitris Pentheroudakis (La Playa | Make Up)



● Warm up: DJ Zak - Iakovos Kipriotis



Με την υποστήριξη της μεγαλύτερης και καλύτερης ομάδας των αναμνήσεων και των αγαπημένων μας δεκαετιών, I LOVE THE 70's 80's 90's MUSIC



Και με την δυναμική παρουσία του ****PLAY THAT FUNKY MUSIC CLUB****, που σαρώνει τα πάντα στο μουσικό πέρασμά του. PLAY THAT FUNKY MUSIC CLUB



Χορηγοί:

● Οι εκλεκτοί Οίνοι Potsios Wine, με τις καλύτερες ποικιλίες & γεύσεις, από το Αμφιλοχικό Άργος!

● Προβολής και διαφήμισης, Μέγας Χορηγός, το Xxl-Radio

http://www.xxl-radio.com/

● Χορηγός -state of the art-, ηχητικού εξοπλισμού (Pioneer CDJ-2000 Nexus, Electrovoice), η Soundforce (http://www.soundforce.gr/ -



Όλες οι ανεξίτηλες αναμνήσεις στο χρόνο.....ξαναζωντανεύουν σε μια μαγική βραδιά!

DISCOBALL ΝΑ ΣΤΡΟΦΑΡΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ, Η ΞΕΦΡΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, και οι καλύτερες επιτυχίες, συνθέτουν την πλέον ιδανική συνταγή, σε ένα MEGA EVENT, για όλους!

Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά, με ατμόσφαιρα και κέφι όπως στις παλιές DISCOTHEQUE, για να διασκεδάσουμε όπως τότε, στα χρόνια της ανεμελιάς και των νιάτων μας!!!

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, πως νιώθαμε ακούγοντας μουσική από τα χρόνια που αγαπήσαμε!

Από μια εποχή που δεν θα πεθάνει πότε!



Ώρα προσέλευσης: 22:00

Είσοδος με ποτό: 10€

Φιάλη: 80€ / 6 άτομα

Κρατήσεις τραπεζιών/φιάλη: 6932652600



Καλή μας διασκέδαση!

