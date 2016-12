Σχέση ή Μοναξιά; Η αναζήτηση της Ευτυχίας...

kat arxas eimai ap autous pou kanw sovares sxeseis k pote den eixa sxesi mono gia na ikanopioisw ti sarka...zousa ton erwta sto full k agapousa xwris na skeftome to aurio ki an tha me pligwsei ki as evlepa oti de tairiazame apolita otan xwrisa opws itan fisiologiko ponese para poli de iparxounlogia na to perigrapsoun i na apodwsoun estw gia ligo ta sinaisthimata k ekana pragmata pou pou an den imoun erwteumenos de tha m anagnwriza,de me noiaze an epefta xamila k goustara pou zousa gi autin xwris autin ki as itan me allon idi,telospadwn o xronos to giatrepse alla mesa s auto to diastima skeftika ola auta pou les k i apadisi mou einai oti einai na ginei tha ginei,an einai na rthei alli agapi tha rthei egw epeidi omws de mporw na koroidepsw ton eauto mou tha ksanagapisw gt exw polla k m aresei na dinw ki as mi pernw,auto einai agapi,an thelei as to aktimisei de mporw na tous mathw pws ennoeite oti ektimame kapion pou mas agapaei an de to xoun mathei ws twra lipame gi autous k adi gia euxaristw perneis to ligotero adiaforia...anyway na koitas apo kathe erwta=taksidi na matheneis kati k na to xrisimopieis argotera opou xreiastei se analogi periptwsi gia na mi ti patiseis pali gt etsi ki alliws k ti monaksia na dialekseis de to adexei o anthrwpos einai sti fisi tou,ase pou gia mena opios adexei ti monaksia ta xei kala me ton eauto tou k einai xarisma!

se oti kaneis vaze ligo psixi,niwse alliws den exei noima!!!!